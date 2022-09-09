Цены на цветные металлы - 08-09-22

ЛОНДОН, 9 СЕНТЯбРЯ, АРМЕНПРЕСС. На Лондонской Бирже Металлов (LME) в результате торгов за 8 сентября были установлены следующие цены на фьючерсы (три месяца) цветных металлов:

Как передает «Арменпресс», цена на алюминий выросла на 1.45% и составила 2267.50 долларов США, цена на медь выросла на 2.47% и составила 7810.50 долларов США, цена на свинец снизилась на 1.08% и составила 1881.50 долларов США, цена на никель выросла на 0.80% и составила 21753.00 долларов США, цена на олово выросла на 2.35% и составила 21342.00 долларов США, цена на цинк выросла на 0.13% и составила 3127.50 долларов США, цена на молибден снизилась на 0.31% и составила 35869.17 долларов США, цена на кобальт не изменилась и составила 51955.00 долларов США.

The London Metal Exchange - ведущая мировая товарная биржа, специализирующаяся на торговле цветными металлами.

Единица измерения - тонна.