Европейские индексы - 08-09-22

МОСКВА, 9 СЕНТЯбРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 8 сентября:

Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX снизился на 0.09% и составил 12904.32 пункта, французский CAC 40 вырос на 0.33% и составил 6125.90 пункта, британский FTSE вырос на 0.33% и составил 7262.06 пункта, а российский RTSI снизился на 0.48% и составил 1237.75 пункта.