«Пюник» потерпел поражение в групповом этапе Лиги конференций УЕФА

Ереванский «Пюник» на старте группового этапа Лиги конференций УЕФА встретился со швейцарским «Базелем».

Как сообщает «Арменпресс», чемпион Армении на первом этапе проиграл матч с «Базелем» со счетом 1:3. В составе ереванского клуба отличился Артак Дашян.

Во втором туре Лиги конференций «Пюник» сыграет со «Слованом» на Республиканском стадионе имени Вазгена Саркисяна в Ереване. Встреча состоится 15 сентября.