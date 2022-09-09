Время в Ереване: 11:07:36,   10 Сентябрь 2022

«Пюник» потерпел поражение в групповом этапе Лиги конференций УЕФА

«Пюник» потерпел поражение в групповом этапе Лиги конференций УЕФА

Ереванский «Пюник» на старте группового этапа Лиги конференций УЕФА встретился со швейцарским «Базелем».

Как сообщает «Арменпресс», чемпион Армении на первом этапе проиграл матч с «Базелем» со счетом 1:3. В составе ереванского клуба отличился Артак Дашян.

Во втором туре Лиги конференций «Пюник» сыграет со «Слованом» на Республиканском стадионе имени Вазгена Саркисяна в Ереване. Встреча состоится 15 сентября.
Подпишитесь на наш канал в Телеграм






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]