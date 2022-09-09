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Левон Аронян одержал первую победу в розыгрыше Sinquefield Cup

Левон Аронян одержал первую победу в розыгрыше Sinquefield Cup

Левон Аронян, бывший член мужской сборной Армении по шахматам, продолжает борьбу в розыгрыше Sinquefield Cup.

Как сообщает «Арменпресс», состоялись матчи 6-го тура турнира, который проходит в США. Гроссмейстер Левон Аронян отпраздновал свою первую победу на этом турнире. Соперником Ароняна был Максим Вашье-Лаграв, представляющий Францию. На 49-м ходу партии француз сдался.

В результате этой победы Левон Аронян занял 5-е место турнирной таблицы. Лидер розыгрыша  Sinquefield Cup с 4 очками - представитель США Уэсли Со.

В розыгрыше Sinquefield Cup участвуют 10 шахматистов. Он состоит из 9 раундов, призовой фонд составляет 1,4 миллиона долларов США.
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