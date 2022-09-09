Министерство обороны Армении опровергло очередную дезинформацию Азербайджана
10:40, 9 Сентябрь 2022
Министерство обороны Армении опровергло распространенную Минобороны Азербайджана информацию, что подразделения ВС Армении в ночь с 8 на 9 сентября открыли огонь в направлении азербайджанских позиций, расположенных в восточной части армяно-азербайджанской приграничной зоны. «Арменпресс» передает сообщение Минобороны РА:
«Министерство обороны Азербайджана распространило дезинформацию.
Подразделения Вооруженных сил Республики Армения в ночь с 8 на 9 сентября не вели огонь по азербайджанским позициям, расположенным в восточной части армяно-азербайджанской приграничной зоны.Ситуация на границе относительно стабильная, она находится под полным контролем Вооруженных сил Республики Армения», - говорится в сообщении МО РА.
Подпишитесь на наш канал в Телеграм
Распечатать | In English | Հայերեն | Türkçe | AMP Версия