“Ереванский бестселлер”: лидирует “Соленый чай”: армянская литература, август, 2022

Авторский проект “Ереванский бестселлер” Информационного агентства «Арменпресс» на этой неделе представляет лучшую десятку художественных произведений армянских писателей по данным продаж за август.

На первом месте “Соленый чай” Сюне Севады. Весной 2019 года музыкальный мир потрясла неожиданная новость. Всемирно известная молодая армянская пианистка и композитор Ида скончалась в результате трагической автокатастрофы. Через несколько месяцев после ее смерти основатель крупнейшего издательства Армении связался с помощницей и самым близким человеком Иды Нене и предложил написать биографическую книгу об Иде. Нэнэ соглашается, но с каждой написанной страницей раскрываются подробности, открывающие темные страницы прошлого, заставляющие заново узнавать людей и сталкиваться с ужасной реальностью...

На втором месте повесть Та Тевер “731 день, посвященный тебе”. Повесть о молодом человеке, призванном в армию в 2014 году. Книга посвящена солдату, служащему на границе, и ждущей его девушке. Герой книги собирательный образ уже демобилизованных, живых или ставших бессмертных ребят.

На третьем месте повесть Гоар Навасардян “Не дари мне пионы”. Эта книга - история искренней любви, написанная на основе реальных переживаний. Повесть о молодой паре, которая несколько раз встречается совершенно случайно. Молодой человек влюбляется с первого взгляда, забыв, что всегда скептически относился к тому, что можно влюбиться, не зная человека. Как и у всех пар, их любовь также является большим скоплением страхов, сомнений, размышлений, ревности и тоски, которая всегда пронизана безграничным чувством и преданностью. В книге много аллегорий, на первый взгляд, в кажущихся обычными отношениях затрагиваются более глубокие вопросы. В названии книги есть даже переносный смысл. Героиня просит не дарить ей ее любимые цветы, чтобы они росли в земле, жили и любили. В этом и весь смысл книги: цветок красив в земле, птица на свободе, а любовь в клетке не дышит, рано или поздно она задохнется...

На четвертом месте вновь Гоар Навасардян с книгой “После любви”. Всем известно, что любовь приходит после влюбленности, но то, что следует за любовью, для многих остается загадкой. Это красивая история любви, описывающая, что происходит после любви. Последнее становится возможным в романе только благодаря преодолению страха перед тоской и привязанностью, которые должны были привести к решению уйти от любимого. В романе показано, что именно это решение, а также совпадения или, может быть, судьба, осознание того, что следующей минуты может не быть, пробуждает человека взглянуть на жизнь другими глазами.

На пятом месте роман Ашота Агабабяна “Ловушка”. Имя и фамилия главного героя “Ловушки” по понятным причинам не раскрываются в прессе, он не появляется на телеэкранах. О его деяниях и его исключительной деятельности и о людях, подобных ему обычно молчат или говорят лишь спустя десятилетия. Эти люди, прошедшие специальную подготовку, в судьбоносное для страны время, своими исключительными действиями предоставляют родине неоценимые услуги. Но обычно их “забывают”. Герой романа Ашота Агабабяна “Ловушка” - один из этих исключительных людей, живущий рядом с нами разведчик Джон Ганисян. В основе романа история его драматической жизни и его невероятная деятельность.

На шестом месте «Одинокий» Ашота Агабабяна. По словам автора, в этой книге читатель впервые откроет для себя ряд событий, считавшихся в последние десятилетия государственной тайной, которые могут показаться мифами, но они абсолютно реальны. Роман основан на секретных открытиях академика Григора Гурзадяна.

На седьмом месте «Женщина» Арпи Ванян. Это история не только одной женщины. Собирательный образ тысяч женщин представляет главная героиня Ив, которая живет нелюбимой, непонятной, однообразной жизнью, потому что много лет назад изменила своей мечте, забыла о своей миссии. Но однажды все изменилось. Жизнь затягивает ее в свои водовороты.

На восьмом месте “Властелин тайн” Ашота Агабабяна. В романе «Властелин тайн» впервые представлена одиссея жизни одного из самых скрытных сотрудников госбезопасности СССР ХХ века - легендарного шпиона генерал-майора Ивана (Ованнеса) Ивана Агаянца, человека, о котором запрещено было писать около 90 лет. Эта, казалось бы, невероятная история полностью основана на богатых архивных материалах и на фактических данных. В основе всего этого - невероятные действия главы разведывательной сети СССР в Тегеране, в Париже, ставшего впоследствии начальником Особого управления дезинформации Госбезопасности СССР, а затем заместителем начальника разведки СССР, Ивана Агаянца, поднявшего разведку СССР на новый уровень.

“Страна Наири” Егише Чаренца на девятом месте. “Страна Наири” посвящена родному городу Егише Чаренца Карсу, где прошла его юность. После падения города Чаренц написал историю его последних лет, в которой Карс представляется символом утраты.

В тексте сатира и трагедия переплетаются с политическими и историческими ситуациями. Во время и после Первой мировой войны город предстает ареной столкновений между восточными и западными, консервативными и либеральными идеями. “Страна Наири” при жизни Чаренца издавалась четыре раза и дважды была отредактирована после его смерти. Книга имеет много переизданий.

На десятом месте сборник рассказов Вано Сирадегяна “Дверь”. Вано Сирадегян - один из талантливых, читаемых и любимых армянских прозаиков прошлого века, обреченный остаться таковым. Его проза столь же классична, сколь и современна. Это истории о людях, об их мышлении, проблемах, мечтах и чувствах. Сборник «Дверь» вобрал рассказы из всех предыдущих книг автора («Воскресенье», «Тяжелый свет», «Чтобы не было слишком много», «Отведи руку от боли», «Страна до востребования).

Տեղ Փոփ. Գիրք Հրատ. Քանակ 1 +1 Սյունե Սևադա «Աղի թեյ» Newmag 163 2 * Տա Թևեր, «731 օր քեզ համար» հեղ․հրատ 43 3 +3 Գոհար Նավասարդյան, «Ինձ պիոններ չնվիրես» հեղ․հրատ 31 4 +1 Գոհար Նավասարդյան, «‎Սիրելուց հետո» հեղ․հրատ 27 5 -1 Աշոտ Աղաբաբյան, «Թակարդ» Բուկինիստ 25 6 -5 Աշոտ Աղաբաբյան, «Մենակը» Բուկինիստ 23 7 * Արփի Վանյան, «Կինը» Եգեա 22 8 * Աշոտ Աղաբաբյան, «Գաղտնիքների տիրակալը» Բուկինիստ 21 9 * Եղիշե Չարենց, «Երկիր Նաիրի» Վերնատուն 10 10 * Վանո Սիրադեղյան, «Դուռը» հեղ․հրատ 8

“Ереванский бестселлер” представила Роза Григорян.

В список не включены книги, удостоенные премии проекта “Ереванский бестселлер”.

В опросах при составлении рейтингового списка участвовали сети книжных магазинов и книжных домов “Букинист” (011-53-74-13), “Ай Гирк-Даран” (56-80-38) и “Зангак” (011-22-33-66), «Новый книжный магазин» (044-53-74-74), «Том» (099-52-52-00, 044-52-52-00) и «Феникс» (011-323-327).