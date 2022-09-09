Борцы Армении выехали в Сербию на чемпионат мира

Сборная Армении по греко-римской борьбе выехала на чемпионат мира.

Как сообщает «Арменпресс», на стартующем в столице Сербии Белграде чемпионате мира в составе сборной Армении по греко-римской борьбе выступят Рудик Мкртчян (55 кг), Геворг Гарибян(60 кг), Грачья Погосян (63 кг), Славик Галстян (67 кг), Малхас Амоян (77 кг), Карапет Чалян (82 кг), Артур Алексанян (97 кг) и Давид Овасапян (130 кг).

В команде борцов вольного стиля Манвел Хндзрцян (57 кг), Арсен Арутюнян( 61 кг), Вазген Теванян (65 кг), Арман Андреасян( 70 кг), Грайр Алиханян (74 кг) и Арман Авакян (79 кг).

Чемпионат мира по борьбе в этом году состоится в столице Сербии Белграде с 10 по 18 сентября.