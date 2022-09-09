Меморандум в связи со вступлением в ШОС Ирана подпишут в Самарканде

Лидеры государств - членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) на предстоящем саммите в Самарканде подпишут Меморандум об обязательствах иранской стороны в связи со вступлением в организацию, после чего Иран выполнит соответствующие обязательства и завершит процесс обретения полноправного членства. Как передает Арменпресс, об этом заявил в пятницу генеральный секретарь ШОС Чжан Мин в эксклюзивном интервью ТАСС. Он также добавил, что активно обсуждается заявка Белоруссии на получение статуса государства - члена этой международной организации.

Решение о вступлении Ирана в организацию, напомнил он, было принято на саммите 2021 года, после чего были запущены необходимые процедуры.

Помимо Ирана и Белоруссии, продолжил Чжан Мин, есть много стран, которые хотели бы стать государствами - членами, государствами - наблюдателями или партнерами по диалогу ШОС.

"С присоединением новых членов, мы надеемся, что ШОС будет играть более важную роль в поддержании региональной безопасности и стабильности, расширении круга общих интересов государств - членов ШОС, а также содействии развитию системы глобального управления в справедливом и разумном направлении", - заявил генсек. В своем интервью ТАСС он еще раз подчеркнул, что ШОС является открытой организацией.

Саммит ШОС запланирован на 15-16 сентября. В настоящее время в организацию входят Россия, Индия, Казахстан, Киргизия, Китай и Пакистан, Таджикистан и Узбекистан. Государства - наблюдатели - Афганистан, Белоруссия, Иран и Монголия, партнеры по диалогу - Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка.