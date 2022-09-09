Совет ЕС рассмотрит выделение Украине €5 млрд макрофинансовой помощи

Министры экономики и финансов Евросоюза на встрече в Праге в пятницу рассмотрят выделение Украине €5 млрд макрофинансовой помощи, которую предложила ЕК. Как передает Арменпресс, об этом заявил еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони по прибытии на министерскую встречу, его заявление транслировала пресс-служба Еврокомиссии.

"Министры рассмотрят поддержку Украине, и мы должны очень гордиться тем, что Еврокомиссия на этой неделе предложила выделить Украине €5 млрд макрофинансовой помощи", - сказал он.