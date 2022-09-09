В Пекине состоялась конференция медицинского и фармацевтического сотрудничества ШОС

В Пекине состоялась конференция по развитию медицинского и фармацевтического сотрудничества, организованная Шанхайской организацией сотрудничества.

Как сообщает «Арменпресс», конференция была организована Китайским Комитетом ШОС по добрососедству, дружбе и сотрудничеству, Секретариатом ШОС, посольством Республики Узбекистан в КНР и Китайской ассоциацией фармацевтических инноваций и научно-исследовательских разработок.

Участники и организаторы конференции провели углубленные обсуждения и достигли консенсуса по широкому спектру вопросов на тему «Укрепление фармацевтической кооперации во имя общего здравоохранения».

В целях наращивания совместных усилий для укрепления фармацевтической кооперации и во имя будущего человечества организаторы конференции призвали уделять повышенное внимание взаимодействию государств-членов, государств-наблюдателей и партнеров по диалогу ШОС в области фармацевтики с участием правительств и предприятий.

Генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества Чжан Мин подчеркнул, что государства-члены ШОС постоянно уделяют большое внимание развитию сотрудничества в медицинской и фармацевтической сферах.

«Во время визитов в страны-члены ШОС я убедился, что Китай с этими странами имеет добрососедские отношения, что дает возможность наладить тесное сотрудничество в фармацевтической сфере», - сказал он.

Организаторы конференции едины во мнении, что необходимо совместно создать площадку взаимодействия между контрольными органами стран участниц ШОС в области фармацевтики для консолидированного развития фармацевтики в странах ШОС в плоскости углубления глобального сотрудничества в области здравоохранения.

В конференции принял участие второй секретарь посольства Республики Армения в КНР Карен Геворгян.