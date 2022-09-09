Никол Пашинян направил телеграмму соболезнования в связи со смертью королевы Великобритании Елизаветы II

Премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян направил премьер-министру Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Элизабет Трасс телеграмму соболезнования в связи со смертью Елизаветы II.

Как сообщает «Арменпресс», в послании, в частности, говорится:

«Ваше Высочество,

От имени правительства Республики Армения и армянского народа выражаю глубокие соболезнования Вам, Правительству Соединенного Королевства, королевской семье и дружественному британскому народу в связи со смертью Елизаветы II, королевы Соединенного Королевства Великобритании и Северная Ирландия.

Смерть королевы - это большая боль и утрата не только для британского народа, народов Содружества Наций, но и для всего мирового сообщества.

За долгие и полные испытаний годы своего 70-летнего правления Её Величество Елизавета II своей мудростью, благоразумием и доброжелательностью внесла неоценимый вклад в дело развития Соединенного Королевства, оставила неизгладимый след в мировой истории.

Даже катаклизмы истории не смогли сломить несгибаемую волю Елизаветы II. Ее яркий образ всегда символизировал гармоничное переплетение сильного государственного деятеля, материнства, женственности и традиций.

Образ Королевы, олицетворяющей почти целую историческую эпоху, останется ярким в памяти всех нас.

В эту тяжелую минуту армянский народ молится вместе с британским народом и разделяет его боль и горечь».