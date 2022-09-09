Национальный центр инфекционных заболеваний в ближайшие два года будет действовать по новому адресу

В филиале «Норк» Национального центра инфекционных болезней (бывшая инфекционная клиническая больница «Норк») проводятся работы по реконструкции и капитальному ремонту. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Национальный центр инфекционных заболеваний, отмечая, что в связи с этим обстоятельством в ближайшие 2 года филиал будет действовать по новому адресу: община Малатия-Себастия, квартал В4, ул. Бабаджаняна 21.

Национальный центр инфекционных болезней продолжит круглосуточно оказывать весь спектр услуг в новом месте.