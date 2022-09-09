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В Грузии завершились учения "Достойный партнер - 2022" с участием военных НАТО

В Грузии завершились учения "Достойный партнер - 2022" с участием военных НАТО

Многонациональные военные учения "Достойный партнер - 2022", проводимые под эгидой США, завершились в пятницу в Грузии на полигоне в Вазиани. Как передает Арменпресс, об этом сообщили в пресс-службе грузинского правительства.

 Целью учений, которые проходили в Грузии с 29 августа, было повышение совместимости сил Грузии, США, региональных партнеров и союзных стран для обеспечения стабильности и безопасности Черноморского региона. Грузия уже шестой раз принимала учения "Достойный партнер - 2022".

Маневрами руководили Восточное командование Сил обороны Грузии и Европейское и африканское командование армии США, а поддержку оказывал Совместный центр тренировок и оценок Грузия - НАТО (JTEC), расположенный в Крцаниси, близ Тбилиси.

 В учениях были задействованы более 2,4 тыс. военных, в том числе из Азербайджана, Болгарии, Боснии и Герцеговины, Венгрии, Великобритании, Германии, Греции, Литвы, Молдавии, Норвегии, Польши, Румынии, Словакии, Турции и Эстонии. Впервые в "Достойном партнере - 2022" участвовали военнослужащие из Японии и Швеции. 

 

 


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