Астронавт «Аполлона-16» восхищен культурой и историей Армении

Международный фестиваль STARMUS VI - отличное место, чтобы познакомиться с замечательными людьми и отлично провести время. Как передает «Арменпресс», об этом заявил астронавт «Аполлона-16» Чарльз Дьюк.

Он сказал, что это его второй приезд в Армению.

«Гарик Исраелян привез нас в Армению около 7 лет назад. Тогда мы провели здесь около недели, любовались культурой и историей страны», - рассказал Дьюк, отметив, как приятно приехать сюда после отступления пандемии и познакомиться с замечательными людьми.

Он заметил, что фестиваль STARMUS VI - отличное место для обмена идеями и мыслями. «Во время лекций точки зрения присутствующих не всегда совпадают, именно в этом и прелесть дискуссий, слушать, и в случае не согласия и говорить об этом», - сказал он.

Чарльз Дьюк рассказал о некоторых подробностях миссии «Аполлон-16» в 1972 году и своих впечатлениях.

86-летний Чарли Дьюк, один из четырех живых астронавтов, после брифинга для прессы прочел лекцию о лунных миссиях Аполлона. Он был самым молодым, ступившим на Луну, в 1972 году ему было 36 лет. Он сказал: «Сегодня я чувствую себя таким же молодым, как астронавт, стоящий на Луне в возрасте 36 лет».

По окончании лекции, аудитория стоя аплодировала астронавту «Аполлона-16».