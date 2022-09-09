Глава МИД Армении принял Филиппа Рикера, сопредседателя США Минской группы ОБСЕ

9 сентября министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян принял нового сопредседателя США Минской группы ОБСЕ, старшего советника по переговорам на Кавказе Филиппа Рикера. Как стало известно «Арменпресс» из сообщения МИД, приветствуя гостя, Арарат Мирзоян пожелал ему успехов на этом ответственном посту.

Собеседники затронули ряд вопросов, касающихся региональной безопасности и стабильности, обменялись мнениями по урегулированию армяно-азербайджанских отношений.

В ходе встречи был обсужден широкий круг вопросов, связанных с нагорно-карабахской проблемой. Подчеркнута роль США как страны-сопредседателя Минской группы ОБСЕ в процессе урегулирования нагорно-карабахского конфликта. Министр иностранных дел РА также подчеркнул важность использования потенциала и опыта Института сопредседательства Минской группы ОБСЕ в контексте прочного и всеобъемлющего урегулирования нагорно-карабахского конфликта.

Арарат Мирзоян коснулся гуманитарных проблем, вызванных 44-дневной войной, указав на необходимость немедленного возвращения всех армянских военнопленных и других задержанных лиц, а также на необходимость сохранения армянского культурного и религиозного наследия на территориях, оказавшихся под азербайджанским контролем.