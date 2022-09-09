Армения на 26-ой Генеральной конференции ИКОМ ответила на антиармянский доклад Азербайджана

Вызовы, стоящие перед музеями, и поиск решений существующих проблем были в центре внимания на 26-й Генеральной конференции Международного совета музеев (ИКОМ), прошедшей на днях в Праге. В конференции приняли участие около 3 000 представителей области музейного дела из 115 стран мира, в том числе и делегация Армении. На пресс-конференции, состоявшейся в пресс-холле «Арменпресс», президент ИКОМ Армения Айк Мкртчян сообщил, что повестка встреч была достаточно насыщенной. Достигнут ряд договоренностей.

«Одним из вызовов, который я хотел бы выделить, является формулировка термина «музей», его новое восприятие. Это очень важно с той точки зрения, что существует тенденция называть любое увеселительное заведение музеем, что не соответствует действительности. Музей - это многоуровневая и многофункциональная структура, и здесь важен правильный подход», - сказал Айк Мкртчян.

Каждый из членов ИКОМ Армения входит в состав международных тематических комитетов совета и ведет работу на местах. Член Совета ИКОМ Армении Арусяк Казарян сообщила, что работа, проведенная в отдельных комитетах в этом году, была достаточно эффективной.

«Достигнуты договоренности о проведении в Армении конференций как минимум 4-х международных комитетов. Это международные комитеты литературных и композиторских музеев, выставочного обмена, музеев музыкальных инструментов и музыки, а также комитеты по подготовке кадров», - сказала Татев Сароян.

Основной задачей музеев является восстановление посещаемости в постэпидемический период, а также активное внедрение новых технологий в музейную сферу. В период Covid музеи многих стран мира столкнулись с этой проблемой, много мезеев было закруто. К счастью, в Армении нет закрытых музеев. Татев Сароян, член Совета ИКОМ Армении, сообщила, что после пандемии музеи Армении смогли почти восстановить посещаемость, бывшую до 2019 года. В частности, Матенадаран, можно сказать, достиг этого показателя на 80 %.

«Музеи больше стали посещать молодые люди. Если раньше приезжали пожилые туристы, то сейчас тенденция в сторону молодежи. Что касается посещений местных жителей, то надо сказать, что удвоились посещения детей школьного возраста. Семейные посещения также являются нашей целью», - сказала Татев Сароян.

«В профессиональных обсуждениях конференции не обошлось без азербайджанской лжи, которой противостояла армянская делегация», - отметил Айк Мкртчян.

«Они обычно используют все трибуны, чтобы представлять свои лживые, безосновательные тезисы. Заявляли, что армяне разрушают мечети и тому подобное. Ранее мы обсуждали этот вопрос с нашими коллегами из МИД Армении. Мы представили факты, подтверждающие лживость их сообщений. Представили отчет Национального комитета ЮНЕСКО, что на самом деле происходит на территории Арцаха в последние 2 года, который составлен на основе исследований международных авторитетных изданий и структур», - рассказал Айк Мкртчян.

Делегация Армении направила ответственным лицам письмо с выражением возмущения, подчеркнув, что профессиональная платформа не должна превращаться в политическую.