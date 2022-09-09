Президент Армении направил телеграмму соболезнования в связи с кончиной Елизаветы II

Президент Республики Армения Ваагн Хачатурян в связи с кончиной Елизаветы II направил телеграмму соболезнования Королю Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Карлу III.

«Выражаю глубокие соболезнования Вам, королевской семье и дружественному британскому народу в связи с кончиной Королевы Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Елизаветы II.

За семь десятилетий правления королева Елизавета II была образцовым монархом, посвятившим свою жизнь и деятельность благополучию своей страны и народа.

В современном мире Ее Величество Елизавета II была безусловным гарантом правового государства, действуя в пользу общечеловеческих и цивилизационных ценностей, верховенства закона и защиты прав человека.

Королева Елизавета была человеком, заботившимся о судьбе своего народа, наделенным высокими волевыми качествами, пользовавшимся безоговорочным и глубоким почтением в Соединенном Королевстве и в странах Содружества.

Кончина Ее Величества Елизаветы II - большая потеря не только для британского народа, но и для международного сообщества».