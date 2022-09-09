Карла III официально провозгласят королем Великобритании 10 сентября

Карл III будет официально провозглашен королем Великобритании утром в субботу, 10 сентября. Как говорится в сообщении, распространенном в пятницу Букингемским дворцом, заседание Совета престолонаследия, который и объявит сына Елизаветы II новым правителем, начнется в Лондоне в 10:00 (12:00 мск), передает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Его Величество будет провозглашен королем на заседании Совета престолонаследия в 10:00 завтрашнего дня, 10 сентября, в Сент-Джеймсском дворце", - сказано в документе.