Национальная сборная Армении по футзалу начинает подготовку к основному отборочному раунду ЧМ

В преддверии основного отборочного раунда чемпионата мира национальная сборная Армении по футзалу с 9 по 14 сентября проведет тренировочный сбор в Техническом центре ФФА/Академии футбола.
Как сообщили Арменпресс в пресс-службе ФФА, для участия в сборе главный тренер национальной сборной Рубен Назаретян пригласил следующих игроков:
Луан Мюллер Барбоса – «Пальма Футзал» (Испания)
Альберт Агаджанов - «Ростов» (Россия)
Артур Мкртчян - «Ереван ФК»
Эмин Гарабекян - «Ереван ФК»
Владимир Саносян - «Норильский никель»(Россия)
Родриго Барбоса до Прадо – «Норильский никель» (Россия)
Артур Мелконян - «Ухта» (Россия)
Денис Неведров – «Тюмень» (Россия)
Никита Хромых – «Торпедо» (Россия)
Саргис Маргарян - «Сталица» (Беларусь)
Виктор Сейджи Мартинс де Соуза - «АЭК Афины» (Греция)
Лукас Розенски - «Айат» (Казахстан)
Саро Галстян - «Ереван ФК»
Гарегин Машумян - «Ереван ФК»
Давид Асланян - «Ереван ФК»
Гегам Тумбарян – «Ереван ФК»
Рафик Меликян - «Ереван ФК»
Артур Пататян - «Ереван ФК».
Дни приезда футболистов, играющих в зарубежных клубах, в Армению:
Владимир Саносян - 8 сентября, 23:15
Никита Хромых - 8 сентября, 23:15
Денис Неведров - 9 сентября, 23:15
Артур Мелконян - 10 сентября, 06:30
Родриго Барбоса до Прадо — 10 сентября, 12:40
Виктор Сейджи Мартинс де Соуза - 11 сентября в 01:10
Саргис Маргарян - 11 сентября, 05:05
Лукас Розенски - 11 сентября, 13:30
Луанн Мюллер Барбоса — 12 сентября, 04:25.
14 сентября национальная сборная Армении по футзалу отправится в Зеницу (Босния и Герцеговина), где 17 сентября сыграет со сборной Боснии и Герцеговины.