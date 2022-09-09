Оппозиционные фракции “Армения” и “Честь имею” не будут участвовать в заседаниях парламента

Оппозиционные фракции “Армения” и “Честь имею” не будут участвовать в заседаниях Национального Собрания.

Как сообщает Арменпресс, фракция “Армения” выступила с развернутым заявлением, в котором конкретно указано, что они продолжат использовать инструмент политического бойкота. “То есть мы не будем участвовать в заседаниях НС и его комиссий, которые зачастую насыщены непервичными и зачастую искусственными повестками”, - говорится в заявлении.

Фракция подчеркнула, что их участие в заседаниях парламента связано с продвижением повесток, получивших общественную поддержку. Согласно заявлению фракции, таковыми являются: безопасность Армении и Арцаха, отставка действующих властей, установление национально-государственного курса укрепления страны.

Фракция также считает, что смена власти является необходимым минимальным условием для решения проблем, стоящих перед страной.

Что касается фракции “Честь имею”, то их позиция заключается в том, что они еще с мая не участвуют в заседаниях НС.

На вопрос Арменпресс, есть ли у них решение вернуться в парламент, глава фракции Айк Мамиджанян ответил: “Если будут изменения, мы сделаем дополнительное заявление”.

Заседания Национального Собрания начнутся 12 сентября.