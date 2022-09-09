Вице-премьер Матевосян принял директора Международного республиканского института по евразийскому региону Стивена Никса

Вице-премьер Амбарцум Матевосян 9 сентября принял директора Международного республиканского института по евразийскому региону Стивена Никса.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе офиса Матевосяна, вице-премьер отметил успешный опыт сотрудничества между правительством и Международным республиканским институтом, направленный на реализацию множества программ и мероприятий в области улучшения коммуникации с общественностью и изучения общественного мнения. Среди них примечательны мероприятия по борьбе с дезинформацией, инициатива “Школа спикеров правительства” и, учитывая цели правительства Армении и Международного республиканского института и готовность к сотрудничеству, вице-премьер Матевосян также подчеркнул важность углубления сотрудничества по созданию более комплексной системы информирования общественности, в частности, внедрению институциональных механизмов общественного информирования.

Директор Международного республиканского института по евразийскому региону Стивен Никс поблагодарил вице-премьера за прием и подчеркнул, что они готовы поддержать правительство Армении в успешном осуществлении проводимых демократических реформ.

В ходе встречи стороны обсудили широкий круг представляющих взаимный интерес вопросов.