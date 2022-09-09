Араик Арутюнян принял участие в мероприятии, посвященном присвоению школе имени инженера Александра Кемурджяна

Руководитель аппарата премьер-министра Араик Арутюнян принял участие в мероприятии, посвященном присвоению ереванской средней школе № 170 имени инженера Александра Кемурджяна. Мероприятие состоялось в рамках международного фестиваля науки и искусства STARMUS VI.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, на мероприятии также присутствовали министр образования, науки, культуры и спорта Армении Ваграм Думанян, соучредитель фестиваля STARMUS Гарик Исраелян, сын Александра Кемурджяна Владимир Кемурджян и другие.

Соучредитель фестиваля STARMUS Гарик Исраелян подчеркнул, что мало кто знает, что первым в истории планетоходом был луноход, проект которого создал Александр Кемурджян. Он напомнил, что журнал “Таймс” назвал луноход революцией в области мировой науки и техники.

Владимир Кемурджян отметил, что его отец всегда поощрял молодежь, считая, что без них невозможно творить и создавать технику. Владимир Кемурджян подарил школе книги, а ученый из США Скотт Робертс – телескоп.

В 1963-1973 гг. группа инженеров под руководством Александра Кемурджяна работала над проектированием и созданием шасси автоматического управления для луноходов и малых марсоходов. В результате группа под руководством талантливого инженера создала первые в мире роботизированные космические транспортные аппараты - луноход и марсоход. Благодаря этой новой космической технологии стало возможным получение данных о грунтах Луны и Венеры.