Граница между Венесуэлой и Колумбией откроется 26 сентября

Закрытая в 2019 году граница между Колумбией и Венесуэлой откроется 26 сентября для самолетов и грузов. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом сообщил президент Колумбии Густаво Петро.

"26 сентября мы откроем границу между Колумбией и Венесуэлой. В качестве первого шага будет возобновлено авиасообщение и грузовые перевозки между нашими странами. Подтверждаем приверженность правительства восстановлению братских отношений", - написал политик в своем блоге в Twitter.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро накануне принял в Каракасе министра торговли Колумбии Германа Уманью Мендосу, на встрече обсуждали дорожную карту восстановления связей двух стран.

Отношения Венесуэлы и Колумбии были разорваны в 2019 году из-за признания в Боготе оппозиционера Хуана Гуаидо временным президентом страны. Новый президент Густаво Петро вступил в должность 7 августа с намерением восстановить связи с Венесуэлой. Помимо гуманитарного аспекта - миллионы жителей обеих стран имеют родственников в соседней стране - важную роль для Венесуэлы и Колумбии играет восстановление торговых связей. Товарооборот между ними достигал 8 миллиардов долларов США.