Президент Украины встретился с президентом Латвии и премьером Польши

Президент Украины Владимир Зеленский заявил в пятницу, что встретился в Киеве с президентом Латвии Эгилсом Левитсом и премьером Польши Матеушем Моравецким.

"Рад видеть наших друзей - президента Латвии Эгилса Левитса и премьера Польши Матеуша Моравецкого - в Украине. Латвия и Польша, как и народы этих стран - стабильные партнеры нашего государства", - как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом говорится в сообщении в Telegram-канале Зеленского.

Как сообщил в пятницу пресс-секретарь правительства Польши Петр Мюллер, визит Моравецкого в Киев, как и прошлые частые визиты польских руководителей в Украину, всегда являются "политическим сигналом Кремлю, и этот сигнал сегодня тоже будет послан".