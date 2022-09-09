53% респондентов очень позитивно и позитивно относятся к Николу Пашиняну: опрос IRI

53% участников опроса, проведенного Международным республиканским институтом (IRI) в июне 2022 года (45% в 2021 году), очень позитивно и позитивно относятся к премьер-министру Армении Николу Пашиняну.

Как сообщает Арменпресс, 34% респондентов (28% в 2021 году) очень позитивно и позитивно относятся к Алену Симоняну, 23% (20% в 2021 году) к Роберту Кочаряну, 23% (11% в 2021 году) к Левону Тер-Петросяну, 19% (10% в 2021 году) к Сержу Саргсяну, 12% (9% в 2021 году) к Ишхану Сагателяну и 12% (7% в 2021 году) к Артуру Ванецяну.

Согласно опросам, респонденты очень негативно и негативно относятся к следующим деятелям: Никол Пашинян - 33% (33% в 2021 году), Ален Симонян - 37% (40% в 2021 году), Роберт Кочарян-61% (57% в 2021 году), Левон Тер-Петросян - 55% (64% в 2021 году), Серж Саргсян - 63% (69% в 2021 году), Ишхан Сагателян - 60% (47% в 2021 году), Артур Ванецян - 64% (67% в 2021 году).

На вопрос, какому политику или человеку они доверяют больше всего, респонденты ответили: Николу Пашиняну - 16%, Роберту Кочаряну - 3%, никому - 64%, другой ответ - 8%.

На вопрос, за какую политическую партию или блок они бы проголосовали, если бы парламентские выборы состоялись в ближайшее воскресенье, респонденты ответили: «Гражданский договор» - 25%, блок «Армения» - 6%, АРФД - 2%, РПА - 1%, не собираются голосовать - 25%, против всех - 15%.

На вопрос о том, насколько удовлетворены или недовольны работой действующих министров правительства, 62% респондентов заявили, что очень довольны и удовлетворены работой МЧС, 48% - министерством здравоохранения, 43% - министерством образования, науки, культуры и спорта, 39% - министерства обороны, 37% - министерства высокотехнологичной промышленности, 36% - министерства иностранных дел, 36% - министерства труда и социальных вопросов, 35% - министерства окружающей среды, 33% - министерства финансов, 33% - министерства территориального развития и инфраструктур, 31% - министерства экономики, 29% - министерства юстиции.

На вопрос о том, насколько удовлетворены или недовольны работой новой патрульной службы полиции, 30% респондентов ответили, что полностью удовлетворены, 23% - частично удовлетворены, 6% - частично недовольны, 11% - полностью недовольны, 28% - никак не контактировали с патрульной службой, 2% не ответили на вопрос.

На вопрос «Как Вы относитесь к нормализации армяно-турецких отношений?»: 7% ответили - очень положительно, 21% - частично положительно, 11% - частично отрицательно, 48% - очень отрицательно, 13% не ответили на вопрос.

На вопрос «Кто, по вашему мнению, несет наибольшую ответственность за войну в Украине?»: 17% респондентов ответили США, 16% - все стороны поровну, 14% - лично президент Владимир Зеленский, 10% - государства-члены НАТО, 8% - президент Владимир Путин лично, 6% - власти Украины, 5% - Российская Федерация, 2% - ЕС, 1% - другой ответ, и 20 процентов не ответили на вопрос.

Выборка включает 1499 жителей Армении, имеющих доступ к сотовым телефонам, в возрасте 18 лет и старше.