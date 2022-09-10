Олаф Шольц заявил, что Германия готова к решению РФ о прекращении поставок газа
16:29, 10 Сентябрь 2022
Германия и Европа готовы к решению Российской Федерации о полном прекращении поставок газа в европейские страны.
Как передает Арменпресс, об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц.
Он сообщил, что на северном побережье Германии уже установлены терминалы для импорта сжиженного газа, и в целом в стране идет экономия газа.
«Мы сэкономили газ. Мы снова используем производственные возможности угольных электростанций. В начале следующего года мы сможем использовать оставшиеся южногерманские атомные электростанции в случае необходимости», — цитирует канцлера Bloomberg.
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