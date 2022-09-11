Очередная  дезинформация  МО  Азербайджана.  Ситуация  на  границе  относительно  стабильна.  МО  РА

Министерство обороны Азербайджана продолжает распространять дезинформацию. Об этом Арменпресс сообщили в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства обороны Республики Армения, добавив, что в ночь с 10 на 11 сентября подразделения ВС Армении не открывали огонь по азербайджанским позициям, расположенным на восточном участке армяно-азербайджанской границы.

Согласно источнику, ситуация на армяно-азербайджанской границе относительно стабильна и находится под полным контролем подразделений ВС РА.