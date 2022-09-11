Гюмри — в гармонии с лучшими городами мира. Выставка графических работ Левона Лачикяна

В галерее сестер Асламазян в Гюмри открылась выставка графических работ «Гюмри и не только».

Как передает Арменпресс, это 17-я персональная выставка искусствоведа, графика Левона Лачикяна. Около 50 экспонируемых работ – городские пейзажи Гюмри и красивейших городов мира (Париж, Лион, Марсель, Прага, Вена, Венеция, Брюгге, Константинополь, Люксембург и др.).

На выставке представлены Гюмри и лучшие города мира, но цель автора не сравнить Гюмри с другими городами мира, а показать всю красоту Гюмри. «Цель не в том, чтобы противопоставить Гюмри остальному миру, а, наоборот, в том, чтобы объединить и закрепить уникальный образ Гюмри в общей панораме городской застройки. В этой концепции Гюмри и другие города мира очень гармоничны. Гюмри – город, которым можно гордиться», - сказал в беседе с Арменпресс автор, выразив надежду, что благодаря его графическим работам Гюмри полюбят все.

Это вторая персональная выставка Левона Лачикяна в Гюмри. Первая была в 2010 году и назывался «Гюмри, любовь моя».

Левон Лачикян родился в Гюмри, преподает в Ереванском государственном университете, а также в художественной школе «Вардуи» в Гюмри. Его научные и искусствоведческие статьи публиковались в отечественных и зарубежных научных журналах и энциклопедиях. А в Ереване и Нью-Йорке издано более десятка книг на армянском и английском языках. Он также является автором около десятка документальных фильмов.

Левон Лачикян в последние годы был занят созданием впечатляющих серий картин — городские пейзажи и духовно-религиозные сооружения. Помимо художественного, они имеют и большое познавательное значение. У художника были персональные выставки в Гюмри, Горисе, Ереване, К. В Стамбуле, Нью-Йорке, Нью-Джерси и других местах. Его коллекция открыток «Гюмри, любовь моя», а также альбом для рисования «Армянские церкви» — весьма популярны и любимы. В прошлом году Левон Лачикян получил приз на XVIII международном конкурсе «Искусство книги» стран СНГ.

Левон Лачикян – член Союза художников и журналистов Армении. За значительный вклад в современное армянское искусство он был награжден Золотой медалью Министерства культуры Республики Армения, а также Золотой медалью Ереванского государственного университета. Выставка графических работ «Гюмри и не только» будет открыта до 22 сентября.

Арменуи Мхоян