Рубен Ахвердян – кандидат от Европейской партии Армении на выборах мэра Еревана

Рубен Ахвердян является кандидатом от Европейской партии Армении на выборах мэра Еревана.

Как передает Арменпресс, об этом на своей странице в Facebook сообщил лидер партии Тигран Хзмалян.https://www.armenpress.am/rus

«Честный, искренний, справедливый. Обыкновенный гений. Настоящий ереванец. Настоящий гражданин. Настоящий европеец. Сливки нации», - отметил Хзмалян.