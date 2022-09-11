ДТП на дороге Айнтап-Нубарашен: водитель одного из автомобилей скончался, пассажир госпитализирован

В Национальный центр кризисного управления 11 сентября в 10:03 часов поступил звонок о том, что на автодороге Айнтап-Нубарашен произошло ДТП: автомобиль врезался в дерево и есть пострадавшие.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Армения, на место выехал боевой расчет пожарно-спасательного отряда Спасательной службы МЧС РА.

Согласно источнику, установлено, что столкнулись автомобили VAZ-2107 и Lexus. Водитель автомобиля VAZ-2107 (около 50 лет) скончался на месте, а пассажира доставили в медпункт «Эребуни».