Температура воздуха в Армении постепенно повысится на 2-3 градуса, затем понизится на  5-8 градусов

На территории Армении днем 11-го сентября, в некоторых районах — 14-го сентября, ожидаются дожди, в большинстве областей в ночь на 15-е сентября, 14-го сентября также ожидается гроза. Погода без осадков ожидается 12-13 сентября, днем 15 сентября и 16 сентября.

Об этом Арменпресс сообщили в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Армения.

"Ветер восточный — скорость до 2-5 м/с, во время грозы ожидается усиление ветра до 16-20 м/с.

Температура воздуха 11-13 сентября постепенно повысится на 2-3 градуса, а 14-15 сентября понизится на 5-8 градусов", - сообщает МЧС РА со ссылкой на данные Центра Гидрометеорологии и мониторинга Министерства окружающей среды РА.

Согласно источнику, в Ереване днем 11 сентября, 12-13 сентября и днем 15 и 16 сентября ожидается погода без осадков. Дождь и гроза ожидаются в вечерние часы 14 сентября, в ночь на 15-е сентября. Во время грозы ожидается усиление ветра до 15-19 м/с.