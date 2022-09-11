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В МЧС РА поступило 4 сигнала о блокировке автомобилей

В МЧС РА поступило 4 сигнала о блокировке автомобилей

С 7 по 11 сентября в Национальный центр кризисного управления Спасательной службы МЧС РА поступило 4 сигнала о заблокированных автомобилях в разных районах страны.

Как  сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ  Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Армения, блокировки автомобилей были зарегистрированы в городах Ванадзор - Лорийской области, Гюмри - Ширакской области, в селах Цахкаовит - Арагацотнской области, Ланджазат - Араратской области. 

Согласно источнику, прибывшие на место спасатели вытащили все заблокированные автомобили.


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