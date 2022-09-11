Время в Ереване: 11:07:36,   13 Сентябрь 2022

В одной из квартир дома 3 на улице Манташяна в Ереване сгорела кухня

В одной из квартир дома 3 на улице Манташяна в Ереване сгорела кухня

11 сентября в 03:12 часов в Национальный центр кризисного управления поступило сообщение о том, что на кухне одной из квартир дома 3 на улице Манташяна в Ереване вспыхнул пожар.

Как  сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ  Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Армения, на место выехали 2  боевых расчета  Ереванского пожарно-спасательного отряда Спасательной  службы  МЧС РА.

Согласно источнику,  пожар был локализован в 03:41 часов, потушен - в 04:07. Сгорела кухня квартиры - около 20 кв.м.


Подпишитесь на наш канал в Телеграм






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]