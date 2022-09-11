В ереванской детско-юношеской спортивной школе по стрельбе Республиканская областная школа по стрельбе 8-11 сентября провела республиканское соревнование среди школьников РА "Юный стрелок".

Как сообщили Арменпресс в Федерации стрельбы Армении, в соревнованиях приняли участие воспитанники ереванской детско-юношеской школы стрельбы, республиканской школы стрельбы, гюмрийской спортшколы, а также команда Ванадзора.

"Превосходный результат показал спортсмен по виду борьбы «бегущая мишень» Гор Хачатрян, который, набрав 389 очков в нормальном беге, преимуществом в 1 очко опередил соперников и побил рекорд РА.

Норму первого разряда РА выполнил спортсмен по бегущей мишени Айк Минасян", - сообщили в Федерации, добавив, что чемпионат был последним решающим соревнованием для формирования сборной, участвующей в чемпионате мира в октябре.

Ниже представляем имена победителей:

1 место - Нарек Демирханян /611,5 баллов/

2 место - Саргис Амбарцумян /605,9 балла/

3 место - Гагик Никогосян /606,3 балла/

Пневматическая винтовка, 60 выстрелов, девушки:

1 место - Милена Погосян /621.4 балла/

2 место: Милена Миасарян /613,5 балла/

3 место: Седа Габриелян /607,8 балла/

Пневматический пистолет, 60 выстрелов, мальчики:

1 место - Гор Манучарян /531 балл/

2 место - Айк Егиазарян /543 балла/

3 место - Армен Геворгян /536 баллов/

Пневматический пистолет, 60 выстрелов, девушки

1-е место - Мкртчян Лилит /543 очка/

2 место - Анна Погосян /545 баллов/

3 место - Наре Габриелян /555 баллов/

Бегущая мишень, смешанный бег, юноши

1 место - Гор Хачатрян /389 баллов/

2 место - Рафаэль Мнацаканян /375 баллов/

3 место - Айк Минасян /350 баллов/

Бегущая мишень, смешанный бег, девушки

1 место - Аида Азатян /330 баллов/

2 место-Анаит Саргсян /329 Баллов/

3 место - Мари Казарян /328 баллов/

Бегущая цель, нормальный бег, юноши

1 место - Гор Хачатрян /586 баллов/

2 место - Рафаэль Мнацаканян /549 баллов/

3 место - Айк Минасян /526 баллов/

Бегущая цель, нормальный бег, девушки

1 место - Мари Казарян /518 баллов/

2 место - Анаит Саргсян /500 баллов/

3 место - Аида Азатян /498 баллов/