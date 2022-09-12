“Новая книга” - 32/22: Заруи Батоян, Георгий Господинов, Карл Сьюэлл и Пол Браун

Информационное агентство «Арменпресс» представляет свой авторский проект “Новая книга”. Каждый понедельник «Арменпресс» знакомит читателей с новинками армянских издательств. Читатели узнают о новых книгах, встречают уже известные классические произведения и знакомятся с тенденциями современной литературы. На этой неделе «Арменпресс» выделил три примечательных произведения по 3 категориям, изданных разными издательствами в 2022 году, и уже переданных на суд читателей.

Произведение армянского автора

Заруи Батоян: Сегодня, завтра и в последующие дни...

Стихи Заруи Батоян о хрупкой женщине, живущей сложной общественно-политической жизнью в большом городе, которая, переживая все человеческие чувства, переносит детали городской повседневности и культуры в свои собственные чувства. Шум со стройки, звуки шагов покидающих город людей, брошенные на улице собаки, написанное на стене граффити, концерт и фейерверк превращаются в метафоры, изображающие тоску, любовь и скорбь. В целом это великое признание в любви, которое будет длиться вечно, сегодня, завтра и в последующие дни... Издательство: “Граниш”.

Переводная литература

Георгий Господинов: Физика скорби

Герой романа, подобно древнегреческому мифологическому герою Минотавру, запутывается в лабиринте семейных историй. Нить этой истории проходит по извилистым коридорам, входит в бесчисленные комнаты, где смешиваются прошлое и настоящее, миф и документальная реальность. Перелетая от периода к периоду, сравнивая и противопоставляя противоположные точки зрения, автор раскрывает мировоззрение жителей Восточной Европы, последствия Второй мировой войны и лицо болгарской коммунистической бюрократии.

Невероятно захватывающий или необычайно смешной, этот роман дарит новый вид чтения. Читатель следит за необыкновенными историями, перескакивает через периоды времени, запутывается в судьбах героев и так же, как главный символ романа Минотавр, запутывается в лабиринте жизни и обстоятельств.

Это роман о сострадании и его потере, о печальном чудовище, запертом в человеке. Перевод: Гоар Абовян; Издательство: “Newmag”.

Документальная литература

Карл Сьюэлл, Пол Браун: Клиенты на всю жизнь

Книга о том, как превратить случайного покупателя в клиента на всю жизнь. Книга передает весь опыт автосалона Cadillac, где все, от директора до рядовых продавцов и ремесленников, не останавливаясь, еждневно ставят новые рекорды.

Перевод: Лиза Чагарян, Астхик Атабекян; Издательство: “Антарес”.

Проект “Новая книга” представила Роза Григорян.