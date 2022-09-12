Байден вылетает в Великобританию на похороны Елизаветы II 17 сентября

Президент США Джо Байден с супругой Джилл Байден отправляются 17 сентября в Великобританию на похороны королевы Елизаветы II. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом говорится в распространенном в воскресенье Белым домом рабочем графике главы государства.

"Суббота, 17 сентября 2022 года. Президент и первая леди отправятся в Великобританию на государственные похороны Ее Величества королевы Елизаветы II", - отмечается в документе.

В воскресенье Байден принял официальное приглашение посетить похороны королевы. Ранее он заявлял о намерении лично присутствовать на них.

Телекомпания CNN со ссылкой на источник в Белом доме уточнила, что приглашение посетить похороны распространялось исключительно на президента США и его супругу. Таким образом, Байден отправится в Великобританию без сопровождения официальной делегации. CNN подчеркивает, что "прежде на государственные похороны действующему президенту разрешалось взять с собой делегацию чиновников". Похороны состоятся 19 сентября. Прощание будет проходить в Вестминстерском аббатстве в Лондоне, а местом последнего упокоения монарха станет построенная в начале XVI века часовня Святого Георгия на территории Виндзорского замка под Лондоном. Точным местом погребения станет расположенная на территории церкви мемориальная часовня Георга VI.

Елизавета II, умершая 8 сентября в возрасте 96 лет, правила дольше всех в британской истории - 70 лет и семь месяцев. Новым правителем стал ее старший сын - 73-летний Чарльз, взявший имя Карл III. Объявленный в Великобритании национальный траур продлится до дня похорон Ее Величества. Коронация Карла III пройдет через несколько месяцев, ее дата пока не названа.