Началось первое заседание осенней сессии Национального собрания Армении

Началось первое заседание четвертой сессии Национального собрания РА восьмого созыва. Как сообщает «Арменпресс», в повестке дня заседания 45 вопросов, законодательные инициативы, представленные как правительством, так и депутатами.

Первый вопрос повестки дня - проект закона о внесении изменений в Налоговый кодекс Республики Армения. После Парламент обсудит проект ратификации кредитного соглашения «Четвертая программа модернизации государственного сектора», подписанного между Республикой Армения и Международным банком реконструкции и развития 15 и 18 марта 2022 года, проект о внесении изменений и дополнений в Закон Республики Армения «О системе оповещения», пакет законопроектов о внесении изменений в Закон Республики Армения «О Комиссии по предупреждению коррупции» и ряд других законодательных инициатив.

В повестке дня заседания также вопрос об избрании судей Конституционного суда и вопрос избрания члена Комиссии по телевидению и радио.

Оппозиционные фракции «Айастан» и «Честь имею» заявили, что не будут участвовать в работе начавшейся сессии НС.