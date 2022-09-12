Азербайджан готовит на границе провокацию: посол Армении по особым поручениям Эдмон Марукян

Посол Республики Армения по особым поручениям Эдмон Марукян считает, что Азербайджан, распространяя ложные заявления об открытии армянской стороной огня в разных направлениях армяно-азербайджанской границы, готовит новую провокацию.

Как сообщает «Арменпресс», Марукян подчеркивает, что в течение последней недели министерство обороны Азербайджана практически каждый день распространяет ложные заявления, будто бы армянские силы вели огонь в разных направлениях линии соприкосновения, они предприняли шаги, после чего огонь был прекращен.

«Естественно, соответствующие оборонные ведомства армянской стороны опровергают эти слухи, отмечая, что ни одна воинская часть армянской стороны не открывала огня в направлении Азербайджана.

Многие спрашивают, почему же Азербайджан последовательно выдает такую дезинформацию. Мы знаем, что когда Азербайджан планирует очередную пограничную провокацию, перед ее осуществлением он организует лживую база информационной легитимации этой провокации

Все акторы международного сообщества, заинтересованные в армяно-азербайджанском мирном процессе и урегулировании нагорно-карабахского конфликта, должны очень внимательно следить и четко осознавать, что Азербайджан в очередной раз начал подготовительный процесс провокаций.

В этой ситуации предотвратить готовящуюся новую провокацию сможет адресная международная реакция», - написал Эдмон Марукян на своей странице в Facebook.