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Совет старейшин Еревана обсудит вопрос назначения Тиграна Авиняна заместителем мэра

Совет старейшин Еревана обсудит вопрос назначения Тиграна Авиняна заместителем мэра

13 сентября состоится 1-е заседание 9-й сессии Совета старейшин Еревана, на котором будет обсужден вопрос назначения бывшего вице-премьера РА, члена Правления партии «Гражданское согласие» Тиграна Авиняна заместителем мэра.  

Как сообщает «Арменпресс», в повестке заседания 27 вопросов. Согласно части 3 статьи 48 Закона «О местном самоуправлении в городе Ереване» заместители мэра назначаются Советом старейшин представлением мэра. На основании изложенного, Совету старейшин города Еревана предлагается назначить Тиграна Авиняна заместителем мэра Еревана», - говорится в проекте решения.

Мэр Еревана имеет четыре заместителя: Левон Ованнисян, Геворг Симонян, Сурен Григорян и Степан Мачян.
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