Revytech своими революционными технологиями стремится стать наднациональной крупной корпорацией

«Revytech», компания, предлагающая революционные технологические решения, начала свою деятельность с перспективой стать одной из ведущих ИТ-компаний Армении.

10 сентября на общем собрании акционеров «Revytech» генеральный директор компании Тигран Симонян представил цели, основные направления, приоритеты деятельности стартапа и необходимость создания в Армении таких компаний.

По словам Тиграна Симоняна, их миссия заключается в предоставлении из одной точки технологически сложных и качественных услуг, направленных на удовлетворение потребностей клиентов и создание дополнительной ценности. «Наша цель - построить в Армении компанию, которая будет играть значительную роль на мировом рынке, стремясь стать крупной наднациональной корпорацией. Мы не одиноки на этом пути, у нас есть сильные партнеры, с которыми мы станем первым и единственным официальным представителем этих компаний в Армении, что также будет способствовать выходу на международный рынок. Во всем мире быстрыми темпами идет процесс цифровой трансформации бизнеса, в котором выигрывают те, кто опережает изменения, и те, кто быстро реагирует на новые условия», - сказал Тигран Симонян.

«Revytech» создана профессионалами с более чем двадцатилетним опытом работы в финансово-банковской сфере и реализации различных проектов. Профессиональная команда, знания, навыки и опыт, а также институциональные связи с ведущими мировыми технологическими компаниями являются предпосылками, благодаря которым компания претендует на то, чтобы стать одним из лидеров в Армении.

Команда «Revytech» представила предстоящие мероприятия и планы компании, основные направления деятельности и текущие проекты, над развитием которых в настоящее время ведется активная работа.

Сергей Телешев, член Правления «Revytech», директор по программному обеспечению, в своем выступлении отметил: «В таких инициативах есть очень важный фактор: вера. Если команда верит, предана идее, нет препятствий и все трудности можно преодолеть. И это один из ключей к успеху. Я думаю, что наша сложившаяся команда, предана идее, и у нас есть возможности, благодаря которым мы добьемся успеха».

«Revytech» предоставляет услуги по ряду направлений: разработка программного обеспечения, создание и обслуживание инфраструктур любой сложности, создание и управление дата-центрами, проектирование и внедрение структурных и оптических сетей, проектирование и монтаж корпоративной сети электроснабжения. Являясь единственным официальным представителем ведущей международной компании UiPath в Армении, «Revytech» также предоставляет услугу роботизированной автоматизации процессов (RPA - Robotic Process Automation). Компания предлагает разработку продуктов и услуг в области искусственного интеллекта (ИИ) и машинного обучения (МО), а также кибербезопасность и информационную безопасность. ACBA TECHNOLOGIES, действующая под брендом «Revytech», была основана ACBA Federation и Revolutionary Technologies.