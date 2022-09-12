В Армении в течение прошедшей недели зарегистрировано 2 575 случаев Covid-19
11:22, 12 Сентябрь 2022
В Армении с 5 сентября по 11 сентября подтверждено 2 575 случаев заболевания Covid-19.
Как передает «Арменпресс», об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Армении, отметив, что общее число случаев достигло 436 302, из которых 425 531 - количество выздоровевших, 8 669 - летальные исходы.
За последнюю неделю выздоровели 2 172 заболевших, скончались 7 человек.
На данный момент фактическое лечение от коронавирусной болезни получают 3 410 пациентов.
За неделю проведено 7 446 тестов.Общее количество тестов достигло 3 миллионов 181 646.
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