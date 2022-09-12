Смертность из-за ковида в мире опустилась до минимального за три месяца значения

Число новых случаев заражения коронавирусом в мире за прошедшую неделю составило 3,8 млн, что соответствует уровню середины июня․ Как передает Арменпресс, следует из подсчетов ТАСС.

Заболеваемость ковидом снижается седьмую неделю подряд.

За семь дней из-за ковида умерли около 12,4 тыс. человек. На таком уровне смертность была в начале лета.

Больше всего заболевших в сутки сейчас в Японии, однако если в конце лета там фиксировали около 140 тыс. случаев, то сейчас около 110 тыс. На втором месте Южная Корея, где ежедневно ковидом заболевают примерно 75 тыс. человек. Это вдвое меньше, чем было в середине августа.

Один из самых высоких показателей в России, где вторую неделю выявляют свыше 300 тыс. заболевших, а в последние четыре дня в стране в сутки регистрируют более 50 тыс. новых случаев.

Больше всего людей умирают из-за ковида все еще в США. Однако за последнюю неделю там было зарегистрировано 1,6 тыс. смертей, что на треть меньше, чем за предыдущий аналогичный период.

На втором месте Япония, где умерли 1,5 тыс. заразившихся (снижение почти на 20%).

На третьей позиции Россия, однако здесь смертность растет. За последние семь дней штаб зафиксировал 0,6 тыс. летальных исходов, что является максимумом с середины мая.

Серьезное снижение смертности отмечается в ряде стран Европы и Азии на фоне резкого замедления темпов распространения инфекции.