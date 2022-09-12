Армия обороны Арцаха опровергла дезинформацию Азербайджана: армянские силы не обстреливали азербайджанские позиции

Армия обороны Арцаха опровергла дезинформацию, распространенную МО Азербайджана, что подразделения Армии обороны обстреляли азербайджанские позиции, расположенные в северо-западном направлении Арцаха. Как передает «Арменпресс», сообщение об этом распространило Министерство обороны Арцаха.

«Распространенное МО Азербайджана сообщение, что 11 сентября подразделения Армии обороны Арцаха обстреляли азербайджанские позиции, расположенные в северо-западном направлении Республики Арцах, не соответствует действительности», - говорится в сообщении МО Арцаха.