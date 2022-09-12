Си Цзиньпин примет участие в саммите ШОС

Председатель КНР Си Цзиньпин 14-16 сентября примет участие во встрече глав государств - членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), а также посетит с государственными визитами Казахстан и Узбекистан. Как передает Арменпресс, об этом сообщил в понедельник МИД КНР.

"В период с 14 по 16 сентября председатель КНР Си Цзиньпин примет участие в 22-м заседании глав государств - членов ШОС в Самарканде, а также по приглашению президента Казахстана [Касым-Жомарта] Токаева и президента Узбекистана [Шавката] Мирзиёева посетит [эти страны] с государственными визитами", - говорится в документе на сайте ведомства.

Это будет первая зарубежная поездка Си Цзиньпина с начала пандемии. 1 июля он посетил Гонконг по случаю 25-й годовщины перехода бывшего британского анклава под китайскую юрисдикцию. Последняя зарубежная поездка председателя КНР состоялась в январе 2020 года, когда он нанес официальный визит в Мьянму.

Саммит ШОС состоится 15-16 сентября в Самарканде.