Двукратный чемпион мира по силовому триатлону Вараздат Акопян зарегистрировал в Книге силачей рекорды в баскетболе

Вараздат Акопян, двукратный чемпион мира по триатлону, мастер спорта международного класса, воспитанник Севанской спортивной школы, известный своими рекордами Книги Гиннеса по перемещению автомобилей и товарных составов, теперь удивил исключительными рекордами, установленными в другом виде спорта - баскетболе.

Как сообщили «Арменпресс» в мэрии Севана, он выполнил несколько трюков с баскетбольным мячом, которые были зафиксированы в Книге силачей Армении. Стоя спиной к баскетбольной корзине, не оглядываясь, Вараздат лопатой, с расстояния в 22 метра забросил в корзину 1 мяч. Затем в том же положении, с расстояния в 14 метров рукой забросил в корзину 2 мяча и 3 мяча с расстояния в 5 метров. Стоя лицом к корзине, правой рукой забросил мяч в корзину с расстояния в 24 метра.

«Не каждый может попасть мячом в баскетбольную корзину. Даже для некоторых опытных баскетболистов попадание с расстояния около 7 метров является проблемой.

Броски Вараздата - беспрецедентный рекорд. Вараздат Акопян постоянно преодолевает самые сложные и непреодолимые препятствия. Спортсмен известен своей силой и решимостью. Он одной рукой перемещал автомобили, грузовики и т. д. И неудивительно, что сейчас он пробует свои силы на другом поприще. Подолгу тренируясь и забрасывая мячи в баскетбольную корзину, Вараздат установил очередной комплект рекордов. Если есть цель и воля к ее реализации, самое трудное и непреодолимое препятствие становится преодолимым. Вместе с каждым удивительным рекордом Вараздата по всему миру звучит не только его имя, но и общины Севан», - отметили в администрации Севана.

Хосров Хлгатян