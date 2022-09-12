Армения в ежегодном рейтинге «Экономическая свобода мира: 2022» занимает 11-е место

Согласно данным ежегодного рейтинга «Экономическая свобода мира: 2022», Армения занимает 11-е место.

Как сообщает «Арменпресс», в 2016 году Армения была на 29-м месте, в 2017-м - на 27-м, в 2018-м - на 18-м, в 2019-м - на 17-м.

В рейтинге оцениваются 165 стран. Рейтинг Армении составил 7,84 из 10 возможных. Экономическая свобода измеряется путем анализа ряда показателей, включая государственные расходы и налогообложение.

В тройку лидеров входят Гонконг, Сингапур и Швейцария.