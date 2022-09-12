Молодые боксеры Армении на международном турнире завоевали 4 медали

Молодежная сборная Армении по боксу на 13-м международном турнире памяти Николая Павлюкова, прошедшем в Краснодаре, завоевала 4 медали.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщила Федерация бокса Армении.

Серебряным призером стал Гарик Антаносян (71 кг), Эрик Исраелян (60 кг), Алик Ованнисян (75 кг) и Гамлет Адамян (80 кг) поднялись на 3-ю ступень пьедестала почета.