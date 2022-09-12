Принц Уильям с супругой стали миллиардерами после смерти Елизаветы II

Принц Уильям с супругой Кейт Миддлтон стали миллиардерами после смерти королевы Елизаветы II и получения вследствие этого новых титулов․ Как передает Арменпресс, об этом сообщает британская газета Daily Star со ссылкой на источники.

После смерти Елизаветы II Уильям сразу унаследовал титул герцога Корнуэльского и теперь является герцогом Корнуэльским и Кембриджским, а Кейт - герцогиней Корнуэльской и Кембриджской. В пятницу 9 сентября британский король Карл III объявил сына Уильяма принцем Уэльским, а его супругу Кейт – принцессой Уэльской. Это титул, который в последний раз использовала мать Уильяма принцесса Диана.

По данным газеты, после получения новых титулов состояние принца Уильяма теперь оценивается в 1,1 миллиарда фунтов стерлингов. Получение титулов герцога Корнуэльского и герцогини Корнуэльской означало, что Уильям и Кейт унаследуют большое количество земель, лесов, рек и активов, пишет газета.

В настоящее время принц и принцесса Уэльские владеют около 128 000 акров земли в 20 графствах Англии и Уэльса, сообщает издание со ссылкой на источники.

Букингемский дворец 8 сентября сообщил, что королева Великобритании Елизавета II, правившая страной более 70 лет, скончалась в Шотландии в возрасте 96 лет.