Премьер-министр Армении принял регионального вице-президента Всемирного банка

Премьер-министр Армении Никол Пашинян принял вице-президента Всемирного банка по региону Европы и Центральной Азии Анну Бьёрде и возглавляемую ею делегацию.

Как стало известно «Арменпресс» из сообщения правительства РА, Никол Пашинян отметил важность партнерства РА - ВБ, 30-летие которого исполняется в сентябре этого года, и в рамках которого в нашей стране реализуются программы, направленные на развитие экономики как в государственном, так и в частном секторах. Никол Пашинян отметил, что реформы в сфере образования, инфраструктуры, управления и цифровизации являются одними из приоритетов правительства РА, и Всемирный банк является одним из важных партнеров Армении в их успешной реализации.

Вице-президент Всемирного банка поблагодарила премьер-министра РА за высокую оценку и поздравила его с 30-летием взаимовыгодного партнерства. Анна Бьёрде коснулась совместных программ, оценив их ход и вклад, который они внесли в экономический прогресс нашей страны. Она отметила, что ВБ готов и впредь оказывать помощь правительству РА в реализации приоритетов, изложенных в плане действий.

Собеседники выразили удовлетворение работой, проделанной в рамках двустороннего партнерства, и обменялись мнениями о перспективах его развития. С обеих сторон был сделан акцент на сотрудничестве в сфере образования, инфраструктуры, судебной системы, цифровизации, здравоохранения, государственного управления и других направлениях. Была отмечена необходимость в программах наращивания институционального потенциала и развития человеческого капитала.

Никол Пашинян подчеркнул приоритетность реформирования сферы образования, поскольку человеческий капитал является важнейшим ресурсом, а образование является основой успеха любой реформы. По словам премьер-министра, это видение является основой плана правительства, в направлении которого исполнительная власть последовательно движется вперед. В контексте успешных реформ глава правительства подчеркнул и программы, направленные на укрепление институционального потенциала, от судебной системы до государственного управления.

Премьер-министр выразил благодарность Всемирному банку и представительству ВБ в Армении за эффективное партнерство и подтвердил готовность правительства развивать и обогащать его инициативами, представляющими взаимный интерес.