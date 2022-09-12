Делегация Армении приняла участие в 26-й Генеральной конференции Международного совета музеев

С 20 по 28 августа в столице Чехии Праге состоялась 26-я Генеральная конференция Международного совета музеев (ИКОМ), прошедшая под названием «Сила музеев», в которой приняла участие и делегация Армении.

Как стало известно «Арменпресс» из сообщения Министерства образования, науки, культуры и спорта, 9 сентября замминистра Альфред Кочарян принял членов армянской делегации, чтобы обсудить итоги конференции и перспективы сотрудничества. Замминистра приветствовал членов делегации, подчеркнув значение участия Армении на такой международной площадке.

В составе армянской делегации были 18 представителей музеев, находящихся в ведении Министерства ОНКС РА и мэрии Еревана (Музей истории Армении, Национальная галерея Армении, Музей литературы и искусства им. Егише Чаренца, Музей-институт Комитаса, Музей русского искусства, Дом-музей Арама Хачатряна, Матенадаран, Музей истории Еревана и Музей современного искусства).

По словам членов делегации, обсуждались перспективы проведения в Армении ежегодных конференций не менее 4 международных комитетов. Это международные комитеты литературных и композиторских музеев, обменных выставок, музеев музыкальных инструментов и музыки, а также подготовки кадров.

Также обсуждалась возможность проведения конференции 2028 года в Армении, с расчетом содействия правительства. Заместитель министра Альфред Кочарян сказал, что государство делает все, чтобы повысить активность отрасли, поощрять работников, и всеми возможными способами обеспечить высокое финансирование.

Члены армянской делегации рассказали, что на совместном заседании, организованном международными комитетами ИКОМ по управлению рисками и военными музеями, президент ИКОМ Азербайджана представил антиармянский доклад. В ответ председатель ИКОМ Армении Айк Мкртчян вручил организационным комитетам подготовленное делегатами Армении, согласованное с Министерством иностранных дел РА письмо с выражением возмущения, подчеркнув, что профессиональная платформа не должна превращаться в политическую. Также был представлен доклад о военных преступлениях, совершенных азербайджанскими вооруженными силами в Арцахе, и уничтожении культурного наследия.

Конференции ИКОМ проходят раз в три года и считаются важнейшим профессиональным событием музейного дела. Генеральные конференции - это уникальная возможность поделиться опытом, обсудить инновационные идеи и перспективы в этой области, а также установить новые связи. В конференции приняли участие около 3 000 представителей музейного делаа из 115 стран мира.

Члены армянской делегации положительно оценили свое участие. Был достигнут ряд договоренностей.

На конференции было принято и одобрено ИКОМ новое определение термина «музей», за него проголосовали и армянские делегаты.